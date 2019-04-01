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Уменьшился разрыв между Тимошенко и Порошенко
1.4.2019 21:09
Фото: smi2.net
Несмотря на сократившийся разрыв между количеством голосов, набранных на выборах главы Украины, между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко, у нее практически нет шансов попасть во второй тур.
На Украине обработали более 90% протоколов на выборах президента. Как свидетельствуют полученные данные, Юлия Тимошенко уменьшила разрыв с нынешним лидером государства Петром Порошенко.
Вместе с тем, у кандидата на пост главы государства от партии «Батькивщина» практически нет шансов пройти во второй тур. Судя по информации, которую обнародовал ЦИК Украины, уточненный результат Порошенко составляет 15,99% голосов, тогда как Тимошенко смогла заручиться поддержкой 13,36% избирателей.
Лидером остается Владимир Зеленский. Артист набрал 30,26% голосов.
Напомним, ранее Юлия Тимошенко заявила о том, что участницей второго тура будет она, а не нынешний лидер государства Петр Порошенко.
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