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В Казахстане 11 человек погибли в ДТП с участием автобуса
20.4.2019 14:46
Фото: vk.com
Смертельная авария случилась на территории Жамбылской области.
По предварительным данным, водитель автобуса был вынужден совершить маневр, чтобы избежать столкновения с другими машинами, попавшими в ДТП.
По данным СМИ Казахстана, в результате опрокидывания пассажирского автобуса одиннадцать человек погибли, еще около тридцати получили травмы и были доставлены в больницы. О состоянии пострадавших сведений пока нет.
Со ссылкой на МВД республики уточняется, что смертельное ДТП случилось в Кордайском районе примерно в 5 утра, когда на 181-м километре трассы Алма-Ата — Ташкент автомобиль Toyota Camry врезался в грузовик, припаркованный на обочине.
Водитель автобуса, в тот момент ехавшего сзади, стал свидетелем столкновения и попытался совершить маневр, чтобы не врезаться в машину Toyota Camry. Однако в результате его действий автобус перевернулся.
В ведомстве сообщили, что восемь человек скончались от полученных травм на месте аварии, еще трое умерли после того, как их доставили в больницу.
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