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Хакеры из Anonymous требуют от Лондона освободить Ассанжа
12.4.2019 13:07
Фото: salik.biz
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к официальному Лондону и их сторонникам в разных странах в связи с арестом основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В заявлении отмечается, что британские власти не остановятся "ни перед чем, чтобы сохранить свои тайны".
В тексте, который был размещен на официальном портале группы, указано, что если основателя WikiLeaks не отпустят на свободу, придется за это заплатить.
В заявлении Anonymous подчеркивается, что арест Джулиана Ассанжа в Лондоне, как и продолжающееся преследование других сотрудников WikiLeaks, говорят о стремлении британского руководства "сохранить свои тайны". По мнению хакеров, власти Соединенного Королевства "не остановятся ни перед чем", чтобы это сделать.
Ассанж, ставший настоящим врагом государства после разоблачения преступлений "как левых, так и правых", предупредил группы Anonymous о том, что его в скором времени схватят, заявили представители организации.
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