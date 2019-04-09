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Впервые в мире ученые представили изображение черной дыры
08:01
Фото: National Science Foundation
Уникальный снимок удалось сделать в рамках проекта Event Horizon Telescope, который смог объединить восемь радиотелескопов, расположенных в разных точках планеты, передает ТАСС.
Первое в истории изображение черной дыры показали на пресс-конференции, транслировавшейся YouTube-каналом Национального научного фонда США.
Как стало известно, ученым удалось получить изображения черной дыры, которая находится в галактике M87. От нашей планеты этот объект на расстояние около 53,5 миллиона световых лет. Ученые проводили наблюдения еще два года назад. Однако обработка данных, которые были получены в апреле 2017 года, была очень трудоемкой - процесс был полностью завершен лишь недавно.
Изображение удалось получить в рамках проекта Event Horizon Telescope. Он объединяет восемь радиотелескопов, которые находятся в Европе, Соединенных Штатах, странах Латинской Америки и других точках мира.
Целью этого масштабного проекта является наблюдение за двумя сверхмассивными черными дырами - SgrA* и объектом в центре галактики M87, известной как Virgo A. По мнению ученых, объем SgrA*, которая располагается в центре Млечного Пути и удалена от нашей планеты на 26 тысяч световых лет, 4 миллиона раза превосходит Солнце. Масса второго объекта может быть больше в 3,5-7,22 миллиарда раз.
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