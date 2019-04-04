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В Нижнем Новгороде вынесли приговор матери, убившей собственных сына и дочь
4.4.2019 15:25
Фото: sputnik.az
Женщина была признана виновной в убийстве двух малолетних детей и приговорена к наказанию в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии.
По материалам уголовного дела, мать сначала задушила четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына, а потом вывезла их тела за пределы города.
Как выяснили следователи, пытаясь скрыть содеянное, мать сожгла останки дочери и сына в заброшенном здании. Два маленьких тельца были найдены спасателями, прибывшими тушить пожар в бетонном строении.
На суде 27-летняя Елена Каримова, первоначально давшая признательные показания, заявила, что не причастна к гибели детей. По ее словам, следователям необходимо отыскать ее супруга, чтобы выяснить все обстоятельства этого дела. Однако суд признал именно ее виновной в убийстве обоих малышей.
Ранее был вынесен приговор 26-летней Дарье Переверзевой, спланировавшей жестокое убийство собственной семьи в Подмосковье несколько лет назад. Жертвами преступления, которое дочь бухгалтера "Роснефти" осуществила совместно со своим сожителем (Дмитрия Колесникова ранее уже приговорили к пожизненному наказанию), стали мать, два брата и сестра подсудимой. Суд приговорил Переверзеву к 16 годам лишения свободы.
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