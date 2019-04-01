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В Подмосковье к 16 годам приговорили дочь бухгалтера «Роснефти», организовавшую убийство своей семьи
1.4.2019 22:53
Фото: livejournal.com
Вердикт по этому резонансному делу огласили в Московском областном суде.
26-летняя Дарья Переверзева была признана виновной в организации убийства собственной матери, двух братьев и сестры.
Женщину, планировавшую убийство со своим приятелем, приговорили к шестнадцати годам заключения. Суд над непосредственным исполнителем состоялся еще в 2017 году, Дмитрий Колесников получил пожизненный срок.
После того, как подозрения пали на Колесникова, он начал давать признательные показания. Переверзева сразу же вылетела в Таиланд, где скрывалась в течение более чем двух лет. Однако правоохранители сумели ее отыскать и привлечь к ответственности, как только она возвратилась в РФ. По данным СМИ, в ходе расследования и суда Переверзева полностью отрицала свою вину.
Трагедия в коттеджном поселке Терехово произошла 7 сентября 2014 года. Получив сообщение о пожаре в двухэтажном доме, огнеборцы уже через несколько минут были на месте, однако полностью ликвидировать возгорание им удалось только через десять часов.
В ходе разбора завалов были найдены тела четырех человек - 43-летней хозяйки коттеджа Елены Переверзевой, работавшей в "Роснефти", и трех ее детей. Жертвами ЧП стали двенадцатилетний мальчик и его трехлетние брат и сестра, которые были двойняшками.
Версия о криминальном характере смерти появилась после того, как у женщины на шее нашли веревку. Впоследствии эксперты выяснили, что хозяйку и ее старшего сына убили до пожара. Тела маленьких детей настолько обгорели, что причины их гибели установить не представлялось возможным.
Главным подозреваемым стал 27-летний сожитель дочери погибшей Дмитрий Колесников. Молодой человек рассказал, что ночевал в доме и как только почувствовал запах дыма, открыл окно и начал звать на помощь. В итоге сосед помог ему покинуть дом. При этом Колесников не сказал, что в доме остаются люди, а ведь теоретически двойняшки еще могли быть еще живы, отмечают представители СКР.
Подъехавшая вскоре к сгоревшему дому 21-летняя Дарья Переверзева, узнав о гибели близких, сохраняла спокойствие и вела себя отстраненно, рассказывают очевидцы.
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