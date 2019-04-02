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Старейшины Эр-Рукбана выразили доверие Дамаску и Москве
04:13
Фото: imgsmail.ru
Старейшины общин лагеря беженцев в сирийском Рукбане выразили доверие российской и сирийской сторонам, передает ТАСС.
Кроме того, они пожаловались на деятельность ООН.
Во вторник в пункте пропуска Джлеб состоялось уже второе координационное совещание с участием старейшин лагеря. По словам Музяда аль-Абейда из сирийской провинции Хомс община с доверием относится к представителям российского и сирийского руководства, ведь они действительно хотят оказать помощь.
Старейшины других общин выразили аналогичное мнение. По их словам, военные США препятствуют выходу беженцев из лагеря, расположенного на границе с Иорданией, в зоне безопасности Эт-Танф, которая сейчас находится под контролем американцев. В ходе встречи также прозвучали жалобы на работу Организации Объединенных Наций, обвинив ее в двойном подходе.
В минувшем марте сообщалось об увеличении числа могил на кладбище рядом с этим лагерем.
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