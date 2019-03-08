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На кладбище у лагеря Рукбан в Сирии растет число могил
8.3.2019 08:19
Фото: dlmn.info
В Сирии появляются новые захоронения на кладбище, которое ранее пришлось создать около лагеря Рукбан, передает ТАСС.
Напомним, не так давно появились сообщения о том, что среди беженцев был выявлен первый случай проказы.
Межведомственные координационные штабы России и Сирии распространили совместное заявление. В нем, в частности, говорится о ситуации в лагере Рукбан, которая остается крайне тяжелой. Растет число умерших беженцев, погребенных на устроенном рядом кладбище.
Кроме того, в тексте напоминают о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) еще в прошлом году фиксировали очень высокий уровень смертности в лагере. По данным международных организаций, ежемесячно там погибали не менее ста беженцев.
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