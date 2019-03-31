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Вместе с Наталией Филевой погиб ее отец
31.3.2019 23:31
Фото: akamaized.net
Как стало известно, вместе с Наталией Филевой, которая являлась супругой владельца S7 и считалась одной из богатейших женщин России, погиб ее отец.
Управлял разбившимся самолетом пилот Андрей Дикун.
Как передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный осведомленный источник, в момент аварии под Франкфуртом за штурвалом бизнес-джета авиакомпании "Глобус" находился пилот Андрей Дикун.
Помимо 55-летней Наталии Филевой на борту разбившегося самолета Epic был ее отец Валерий Карачев.
Ранее стало известно о гибели в авиакатастрофе председателя совета директоров S7. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты. Пока сведений о том, что могло стать причиной крушения, из официальных источников не поступало.
В 2018 году Наталию Филеву признали одной из богатейших россиянок - в списке, составленном журналом "Форбс", она заняла четвертую строку. Состояние Филевой составляло тогда 600 миллионов долларов.
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