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В Германии трагически погибла совладелец S7 Наталья Филева
31.3.2019 23:01
Фото: choiz.me
Как передают российские СМИ, Наталья Филева погибла в результате авиакатастрофы.
Со ссылкой на источник в Росавиации уточняется, что информация поступила от ее супруга, Владислава Филева.
По данным РБК, в Германии погибла супруга владельца S7 Владислава Филева. Позднее сведения о смерти Натальи Филевой также подтвердили официальные представители авиакомпании.
Трагедия случилась в Эгельсбахе. Как отметили в Германской службе безопасности полетов, в качестве основной версии сейчас рассматривается потеря пилотом управления, когда воздушное судно пыталось зайти на посадку.
В прошлом году Наталья Филева была признана 4-ой среди 50 богатейших женщин РФ. По данным журнала "Форбс", ее состояние на тот момент составляло 600 млн долларов.
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