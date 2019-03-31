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СМИ: убийцы Хашкаджи проходили подготовку в США
31.3.2019 23:17
Фото: lifeandcity.com
Участники зверской расправы над журналистом, погибшим в октябре прошлого года в Стамбуле, проходили подготовку в Соединенных Штатах.
Как пишет газета The Washington Post (WP), наставниками убийц Джамаля Хашкаджи являлись представители компании Tier 1 Group.
Среди тех, кто сотрудничал с компанией Tier 1 Group, которая имеет лицензию Государственного департамента, были члены группы, расправившейся в прошлом году с Джамалем Хашкаджи, сообщает WP. Со ссылкой на источник, связанный с этой компанией, отмечается, что спустя полгода после убийства журналиста отношения между спецслужбами США и Саудовской Аравией так и не наладились.
Напомним, в минувшем октябре Джамаль Хашкаджи был вызван в дипмиссию в Стамбуле. Зайдя в помещение генконсульства Саудовской Аравии, он бесследно исчез. Первой тревогу забила ожидавшая журналиста на улице невеста.
Не так давно в американских СМИ появились сообщения о том, что еще за год до гибели Джамаля Хашкаджи наследный принц Саудовской Аравии. В рамках этой кампании осуществлялись слежка с последующими похищениями и пытками подданных. Как писала газета The New York Times, подчиненные Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда до расправы над колумнистом WP провели по меньшей мере десять такого рода операций.
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