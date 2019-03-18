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СМИ: Наследный принц Саудовской Аравии начал отдавать приказы о похищении инакомыслящих за год до гибели Хашкаджи
18.3.2019 13:15
Фото: bangqu.com
Примерно за год до гибели журналиста Джамаля Хашкаджи, который был убит в Турции, наследный принц Саудовской Аравии начал отдавать приказы о похищении инакомыслящих, передает The New York Times. В рамках этой кампании осуществлялись слежка с последующими похищениями и пытками подданных.
В опубликованном материале утверждается, что информация поступила из источников в руководстве Соединенных Штатов. Помимо американских официальных лиц, которые ранее ознакомились с материалами разведслужб США, сведения подтверждают и подданные Саудовской Аравии, осведомленные о действиях властей королевства.
Авторы отмечают, что еще до инцидента с исчезновением Джамаля Хашкаджи подчиненные наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда провели по меньшей мере десять подобных операций. Иногда речь шла о том, чтобы принудительно возвращать саудовцев из других арабских стран. Похищенные люди затем доставлялись во дворцы, принадлежащие кронпринцу и его отцу - королю Сальману, где их подвергали изощренным пыткам.
Напомним, ранее иностранные СМИ уже писали о том, что убийство Хашкаджи было совершено по приказу именно саудовского кронпринца. В Эр-Рияде все эти сведения решительно отвергают, полностью исключая любую причастность членов королевского семейства к событиям в Турции.
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