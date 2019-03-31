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В Крыму родились детеныши у пары редчайших белых львов


31.3.2019 22:29
В Крыму родились детеныши у пары редчайших белых львовФото: stuttgarter-zeitung.de

Как рассказали представители парка "Тайган", на свет появились два белых львенка.

Потомство дали животные, несколько лет назад привезенные в Крым из Южно-Африканской Республики.

По словам главы пресс-службы учреждения Татьяны Алексагиной, родившихся в парке львят можно считать уникальными. Родители малышей - Миледи и Рокки - принадлежат к хорошей линии производителей. Восемь лет назад их привезли в Крым из ЮАР. Как стало известно, в парке подрастают самочка и самец. В скором времени сотрудники парка выберут им имена.

Около года назад у Миледи были львята, однако она не смогла их выкормить. На этот раз мать сама кормит обоих котят, отметила Алексагина.

Коллекция белых львов в Крыму, включающая два десятка животных, которые обитают в белогорском парке "Тайган" и ялтинском зоопарке "Сказка", является крупнейшей в мире. Всего же на планете сейчас насчитывается около трехсот представителей этого редкого вида.

Ранее в "Тайгане" у рыжего вожака всех прайдов львов парка по кличке Чук и его белой подруги родились трое уникальных львят серого цвета, сообщила Алексагина.

Напомним, не так давно в зоопарке Сиднея посетителям впервые  показали детенышей суматранского тигра.

Автор: Злата Богатова

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