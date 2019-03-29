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В зоопарке Сиднея показали детенышей суматранского тигра
12:02
Фото: tumblr.com
Посетители смогли впервые увидеть малышей, появившихся на свет в начале года.
Как передают австралийские СМИ, тигрятам исполнилось десять недель.
Всего в январе этого года появились трое тигрят, рассказали журналистам представители зоопарка Сиднея. Сейчас две девочки и мальчик, которым уже исполнилось десять недель, активно развиваются. Малыши играют и познают окружающий мир, сообщили в зверинце.
Вес каждого из тигрят уже составляет около 8 кг, отметили зоологи.
Учитывая, что суматранские тигры входят в число животных, которые находятся под угрозой исчезновения, появление на свет сразу трех котят сотрудники зоопарка Сиднея считают огромной удачей.
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