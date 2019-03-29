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ЕКА начало принимать заявки на отправку аудиозаписей на Марс
29.3.2019 23:08
Фото: vk.com
Победители необычного конкурса будут определяться по итогам общественного голосования, рассказали представители Европейского космического агентства (ЕКА).
Каждый желающий может прислать аудиозапись в рамках проекта ExoMars.
ЕКА объявило о начале акции, в которой может принять участие любой житель Земли. Запись, которая на карте памяти будет направлена на Красную планету, затем будет транслироваться с Марса при помощи инструментов платформы ExoMars, указывает агентство.
Заявки будут принимать до 20 апреля. после чего состоится общественное голосование. По его итогам и определят победителей конкурса. Чип памяти, отметили в ЕКА, будет включать в общей сложности одиннадцать звуковых файлов, длительность каждого из них будет не более 30 секунд. Для трансляции с Марса на Землю выберут лишь один файл.
Тестовый звук передадут обратно на Землю в виде радиоволн, после чего эксперты приступят к его анализу. Как только задача будет выполнена, станет ясно, готово ли оборудование к выполнению дальнейших работ.
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