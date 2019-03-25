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В Минске задерживают участников акции по случаю Дня Воли
25.3.2019 22:06
Фото: vesti.md
В столице Белоруссии правоохранители задержали по меньшей мере двенадцать человек, включая оппозиционных политиков, гражданских активистов и музыкантов, собравшихся для празднования Дня Воли.
Официальных комментариев от властей пока не последовало.
По данным белорусских СМИ, сначала милиция задержала музыкантов, в частности, Лявона Вольского. Зрители, пришедшие на концерт и ставшие невольными очевидцами случившегося, начали исполнять песни артиста сами.
После того, как к месту проведения акции на пешеходной части улицы Комсомольской города Минска начали собираться новые участники, милиция начала задерживать оппозиционных политиков и гражданских активистов.
Как отмечают правозащитники, в общей сложности в отделение милиции доставлено двенадцать человек, но точное количество задержанных будет уточнено позднее.
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