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В бытовом отсеке «Союза МС-09» найдены следы пыли от сверления отверстия


11:20
В бытовом отсеке «Союза МС-09» найдены следы пыли от сверления отверстияФото: newstut.ru

В целях выяснения всех обстоятельств случившегося в космосе будет проведен эксперимент, передают российские СМИ.

Сведения о следах металлической пыли, оставшейся в бытовом отсеке корабля, рассказал журналистам глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

По словам Дмитрия Рогозина, собранных на МКС проб недостаточно, чтобы делать выводы о причинах появления отверстия в "Союзе МС-09". Поэтому в космосе проведут соответствующий эксперимент. Изучив его результаты, можно будет более конкретно судить о том, из-за чего появилось отверстия в "Союзе МС-09", спровоцировавшиее в конце прошлого августа падение давления на МКС.

Напомним, минувшим летом на космической станции было зафиксировано падение давления. Позднее специалисты установили, что корпус корабля был просверлен изнутри. В результате в корабле "Союз МС-09", который был пристыкован к МКС, возникла утечка.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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