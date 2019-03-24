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Пожар под Красноярском, где погибли 4 человека, случился из-за бензина, влитого в печь ребенком


24.3.2019 08:12
Пожар под Красноярском, где погибли 4 человека, случился из-за бензина, влитого в печь ребенкомФото: забрабочий.рф

Следственные органы Красноярского края выяснили, что стало причиной трагедии в населенном пункте Таскино.

Как уже сообщалось, двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в частном доме.

По мнению следователей, возгорание случилось из-за детской неосторожности при розжиге печи. Как указано на официальном портале регионального ГСУ СКР, десятилетний мальчик, пока все домочадцы спали, решил растопить печь при помощи бензина.

Ребенок был единственным, кому удалось спастись. Тела его родителей и двух малолетних детей были найдены после ликвидации огня.

Расследование по факту случившегося сейчас активно продолжается. Установлено, что семейство, не так давно перебравшееся на постоянное место жительство в Таскино, в прошлом было признано неблагополучным. Спасшийся мальчик в настоящее время находится в психиатрическом стационаре.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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