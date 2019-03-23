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Под Красноярском четыре человека погибли при пожаре
23.3.2019 20:48
Фото: 2day.kh.ua
Правоохранительные органы Красноярского края выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого погибли мужчина, женщина и двое детей. Их тела были найдены после тушения пожара в населенном пункте Таскино.
ЧП случилось в субботу, примерно в 16:00 по местному времени (12:00 по Москве).
После ликвидации огня звеном газодымозащитной службы были найдены четверо погибших: мужчина, женщина и двое детей. Останки обнаружены под обрушившимися конструкциями сгоревшего деревянного дома.
Представители регионального МЧС отметили, что спастись смог только десятилетний ребенок. Мальчик в результате ЧП не пострадал.
К моменту прибытия спасателей огонь уже полностью охватил дом, горели надворные постройки. Кроме того, возник риск распространения огня на соседние строения. Общая площадь возгорания составила около двухсот квадратных метров.
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