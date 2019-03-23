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Юлия Началова сама виновна в своей смерти, считает отец певицы
23.3.2019 21:54
Фото: vk.com
По словам Виктора Началова, в смерти певицы виновата лишь она сама.
Отец певицы, скончавшейся в возрасте тридцати восьми лет, принял участие в программе Андрея Малахова, которая выходит в эфир на телевизионном канале "Россия 1".
Как сообщил Виктор Началов, некоторое время назад его дочь решила заняться самолечением. В результате было упущено драгоценное время - вместо выздоровления Юлия запустила свою болезнь, считает отец певицы.
По словам Началова, у близких артистки "к врачам никаких претензий нет", медики делали все возможное для спасения его дочери. Отец Юлии Началовой также отметил, что она сама, пытаясь решить возникшие проблемы, "занесла какую-то инфекцию". Близкие рассчитывали, что "молодой организм, и все будет хорошо", однако врачам не удалось вылечить артистку.
Певица Юлия Началова в начале марта была госпитализирована в одну из больниц Москвы. В прессе появлялись тогда крайне противоречивые сведения о ее состоянии и самочувствии, а также причинах недомогания. В частности, поступала информация о том, что сначала у артистки резко поднялся уровень сахара в крови.
После того, как врачи были вынуждены ввести певицу в состояние медикаментозной комы, потребовалось подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Спустя несколько часов после того, как хирурги провели операцию на ноге Началовой она умерла.
В минувший четверг, 21 марта, Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище. Проститься со звездой, ушедшей так неожиданно и рано, пришли сотни поклонников, а также множество коллег.
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