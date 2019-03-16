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Отец Юлии Началовой назвал причину ее смерти
16.3.2019 21:39
Фото: evpatoriatime.com
Как рассказал отец артистки, композитор Виктор Началов, его дочь скончалась в результате остановки сердца. Это произошло после заражения крови, добавил отец Юлии Началовой со ссылкой на врачей.
Как стало известно, вскоре после операции у певицы развился сепсис.
Певица Юлия Началова скончалась сегодня утром в одной из больниц Москвы. Артистке было лишь тридцать восемь лет.
По словам отца Началовой, вскоре после операции у его дочери начался сепсис. Дело в том, что ранее уже у нее появился сильный абсцесс. В результате когда врачи обнаружили заражение крови, сердце артистки не выдержало.
Виктор Началов подчеркнул, что медики "делали все гениально, старались". Однако состояние Юлии было уже слишком тяжелым.
Дата и место прощания будут объявлены позднее.
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