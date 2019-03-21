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Женская сеть myJulia.ru
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В Москве простились с певицей Юлией Началовой
21.3.2019 22:34
Фото: nepsite.ru
Сотни поклонников пришли на траурную церемонию, передает РИА Новости.
Артистку сегодня похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Среди тех, кто пришел проститься с Юлией Началовой, были ее друзья, коллеги, родственники и множество поклонников. Близкие артистки, стоявшие у гроба, принимали соболезнования.
Одной из женщин незадолго до начала церемонии стало плохо. По ее словам, известие о смерти певицы стало для нее шоком. Поклонница Началовой призналась, что плачет уже несколько дне и никак не может справиться с эмоциями.
Ранее отец Юлии Началовой рассказал журналистам о том, что стало причиной ее смерти. По словам композитора, врачи сделали все возможное, чтобы спасти его дочь, однако им не удалось вылечить Юлию.
Певица скончалась 16 марта в возрасте тридцати восьми лет.
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