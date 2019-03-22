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В Китае до 45 человек возросло число жертв взрыва на химпредприятии


22.3.2019 12:15
В Китае до 45 человек возросло число жертв взрыва на химпредприятииФото: nepsite.ru

В результате взрыва, который прогремел на химическом заводе в провинции Цзянсу, погибли не менее сорока пяти человек, пишут китайские СМИ.

По предварительным данным, пострадали по меньшей мере пятьдесят восемь человек.

Состояние более чем тридцати раненых врачи оценивают как критическое, заявили представители местных властей. В общей сложности медицинская помощь потребовалась свыше 640 пострадавших, поэтому пришлось экстренно привлечь порядка 500 медработников. Раненых с места ЧП доставляли в шестнадцать больниц.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин уже отдал указание о том, что пострадавшие должны быть в полной мере обеспечены необходимой помощью. Кроме того, он потребовал от руководителей всех уровней незамедлительно предпринять меры, чтобы не допустить подобных инцидентов.

По данным регионального управления по охране окружающей среды, эксперты которого провели после взрыва мониторинг состояния воздуха, в районе химзавода аномальных концентраций безнзола, ксилола или толуола выявлено не было. Уровень содержания в воздухе ацетона и хлороформа (за пределами периметра зоны взрыва) остается в пределах нормы.

ЧП случилось на предприятии, которое принадлежит компании Tianjiayi Chemical. Завод специализируется на производстве пестицидов.

По данным китайских СМИ, взрыв был такой силы, что выбило окна в зданиях, располагающихся рядом, в частности, в школе. Повреждены десятки припаркованных у завода машин.

Обстоятельства случившегося выясняются, пока сведений о том, что могло спровоцировать взрыв, из официальных источников не поступало.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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