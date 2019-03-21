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На крупном химическом предприятии в Китае прогремел мощный взрыв
21.3.2019 13:00
Фото: veved.ru
ЧП случилось на территории провинции Цзянсу, которая расположена на востоке страны. Сведения о погибших и пострадавших уточняются.
По данным китайских СМИ, инцидент случился примерно в 14 часов по местному времени (9 по Москве). Информации о том, что стало причиной мощного взрыва, прогремевшего в промышленном парке, пока не поступало.
Местная пресса пишет о многочисленных машинах экстренных служб, которые сейчас устремляются к месту происшествия в уезде Сяншуй (городской округ Яньчэн).
Пользователи соцсетей распространяют фото- и видеоматериалы, на которых запечатлен момент взрыва. Судя по снимкам и записям, после взрыва начался сильнейший пожар - огнем практически мгновенно охватило целое здание. Поднявшийся над ним столб дыма был виден издалека.
По данным китайского сейсмического агентства в 14.48 по местному времени (9.48 по Москве) в расположенном рядом с местом взрыва уезде Гуаньнань (городской округ Ляньюньган в той же провинции Цзянсу) произошло зафиксировало землетрясение магнитудой 2,2 на нулевой глубине. Факт землетрясения расположенным на поверхности очагом свидетельствует о большой мощности взрыва, однако официальных подтверждений этого на данный момент не поступало.
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