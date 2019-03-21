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Подозреваемого в организации теракта в Новой Зеландии ошибочно обвинили в убийстве женщины
21.3.2019 22:25
Фото: rusdialog.ru
По данным New Zealand Herald, женщина, имя которой ранее упоминалось в числе жертв Брентона Тарранта, оказалась жива и уже связалась с местными правоохранителями.
Ранее Тарранту предъявили обвинение в гибели пятидесяти человек.
В Новой Зеландии ошибочно предъявили обвинения в убийстве австралийцу Брентону Тарранту, который является главным подозреваемым по делу о теракте в мечетях Крайстчерч. Кроме того, до того, как устроил стрельбу, он расправился с некой женщиной, было объявлено на прошлой неделе, когда состоялись предварительные слушания по делу Тарранта.
Как пишет местная газета, женщина, которую ранее назвали первой жертвой Тарранта, обратилась в полицию и сообщила, что жива. В полицейском управлении уже сделали официальное заявление, подтвердив, что в обвинительном документе действительно была допущена ошибка.
Следующее заседание суда по делу Брентона Тарранта назначено на 5 апреля. По данным зарубежных СМИ, мужчина заявил, что отказывается от адвоката.
Жертвами двойного теракта в Крайстчерче стали пятьдесят человек, десятки пострадали. В больницах до сих пор остаются около тридцати раненых. За девять минут до нападения преступник направил так называемый манифест по тридцати адресам, включая офис премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн.
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