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В Китае игроман продал собственного ребенка, чтобы расплатиться с долгами
21.3.2019 21:26
Фото: Daily Mail
Как передает издание Daily Mail, безработный житель КНР, увлекшись сетевыми азартными играми, задолжал свыше 60 тысяч юаней (более 500 тысяч рублей).
Пытаясь расплатиться, мужчина решил продать собственного годовалого сына.
Житель Гуйяна предложил ребенка незнакомым супругам, которые в тот момент подыскивали детей для усыновления. После того, как потенциальные покупатели выразили готовность заплатить, мужчина обманным путем забрал мальчика у жены.
Осенью прошлого года игроман отвез ребенка семейной паре, проживающей на расстоянии около 1,8 тысячи километров от Гуйяна, в другой провинции. Пытаясь успокоить супругу, мужчина врал ей о том, что мальчик гостит у бабушки. Когда мать продолжала выяснять, когда же вернется сын, отец придумывал новые отговорки.
Спустя три месяца супруга начала подозревать неладное и проверила телефон мужа. Прочитав переписку с покупателями, она сразу же направилась к свекрови. Как только мать узнала о том, что бабушка уже давно не видела внука, женщина пошла в полицию.
Полицейским удалось отыскать ребенка, 14 марта его вернули матери. Правоохранители задержали отца, скрывавшегося в гостинице в Гуйяне. Мужчине предъявлено обвинение в торговле людьми.
Напомним, не так давно жительница китайского города Лоян обругала, избила, а потом бросила собственного ребенка. Женщина отказалась от двенадцатилетнего сына из-за недостаточно высокой оценки, которую тот получил за тест.
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