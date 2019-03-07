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Женская сеть myJulia.ru
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Китаянка бросила ребенка, получившего недостаточно высокую оценку за тест
7.3.2019 21:59
Фото: fresher.ru
Шокирующий случай произошел в китайском городе Лоян, где местная жительница прямо на улице обругала, избила, а потом бросила собственного ребенка.
Женщина отказалась от двенадцатилетнего сына из-за недостаточно высокой оценки, которую тот получил за тест.
Как передают иностранные СМИ, разъяренная из-за неудачи мальчика женщина сначала обругала сына. Узнав результат испытания, родительница была настолько рассержена, что высадила ребенка из машины посреди улицы. Накричав на подростка, мать несколько раз ударила его, а потом села в автомобиль и уехала. Мальчик остался стоять у дороги.
Полицейские, связавшись с матерью ребенка, услышали, что она действительно готова от него отказаться. По словам женщины, она допускает, что может оказаться на скамье подсудимой, но забирать сына не намерена.
В результате подростка, доставленного в участок полиции, позже забрал его дядя. Дальнейшая судьба ребенка не уточняется. Известно лишь, что мальчик набрал во время теста 81 балл из 100, тогда как мать надеялась на результат не менее 95 баллов.
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