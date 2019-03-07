ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Ставрополье в ДТП погибли шесть граждан Азербайджана
На Ставрополье в ДТП погибли шесть граждан Азербайджана
В Госдепе подтвердили сведения о задержании в РФ двух граждан США
В Госдепе подтвердили сведения о задержании в РФ двух граждан США
Под Минском задержан россиянин, скрывавшийся вместе с похищенной в Подмосковье 4-летней дочкой
Под Минском задержан россиянин, скрывавшийся вместе с похищенной в Подмосковье 4-летней дочкой
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Госдеп: Мадуро виновен в отключении электроэнергии в ВенесуэлеГосдеп: Мадуро виновен в отключении электроэнергии в Венесуэле
Китаянка бросила ребенка, получившего недостаточно высокую оценку за тестКитаянка бросила ребенка, получившего недостаточно высокую оценку за тест
Президент Путин проехал на коне из полицейского патруля МосквыПрезидент Путин проехал на коне из полицейского патруля Москвы
Против Зеленского возбудили уголовное делоПротив Зеленского возбудили уголовное дело
Канадские радиостанции убрали из эфира все песни Майкла ДжексонаКанадские радиостанции убрали из эфира все песни Майкла Джексона

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Здравствуй, ВИЧ!Здравствуй, ВИЧ!
"Трансфер""Трансфер"
Блиц-конкурс «Мой секрет уверенности» с Always Ultra на MyCharm.ruБлиц-конкурс «Мой секрет уверенности» с Always Ultra на MyCharm.ru
Ювелирный тросик. Что это и для чего он нуженЮвелирный тросик. Что это и для чего он нужен
Метафорические картыМетафорические карты

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Китаянка бросила ребенка, получившего недостаточно высокую оценку за тест


7.3.2019 21:59
Китаянка бросила ребенка, получившего недостаточно высокую оценку за тестФото: fresher.ru

Шокирующий случай произошел в китайском городе Лоян, где местная жительница прямо на улице обругала, избила, а потом бросила собственного ребенка.

Женщина отказалась от двенадцатилетнего сына из-за недостаточно высокой оценки, которую тот получил за тест.

Как передают иностранные СМИ, разъяренная из-за неудачи мальчика женщина сначала обругала сына. Узнав результат испытания, родительница была настолько рассержена, что высадила ребенка из машины посреди улицы. Накричав на подростка, мать несколько раз ударила его, а потом села в автомобиль и уехала. Мальчик остался стоять у дороги.

Полицейские, связавшись с матерью ребенка, услышали, что она действительно готова от него отказаться. По словам женщины, она допускает, что может оказаться на скамье подсудимой, но забирать сына не намерена.

В результате подростка, доставленного в участок полиции, позже забрал его дядя. Дальнейшая судьба ребенка не уточняется. Известно лишь, что мальчик набрал во время теста 81 балл из 100, тогда как мать надеялась на результат не менее 95 баллов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 227

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
 29
 30
 31

Популярное

Названа причина досрочного завершения саммита США - КНДРНазвана причина досрочного завершения саммита США - КНДР
Умер актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Люк ПерриУмер актер из «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
Испанская газета пожалела гитлеровцев, сражавшихся за БерлинИспанская газета пожалела гитлеровцев, сражавшихся за Берлин
Московский школьник впал в кому после употребления спиртногоМосковский школьник впал в кому после употребления спиртного
Названы две главные причины гибели группы ДятловаНазваны две главные причины гибели группы Дятлова

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 841


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru