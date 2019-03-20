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СМИ: Пилотам индонезийского Boeing не удалось исправить потерю скорости и высоты


20.3.2019 14:16
СМИ: Пилотам индонезийского Boeing не удалось исправить потерю скорости и высотыФото: nepsite.ru

Летчики не смогли вовремя выяснить, что рули высоты работают неверно, передает агентство Reuters.

Жертвами авиакатастрофы, случившейся 29 октября 2018 года, стали 189 человек.

Пилоты самолета Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air не смогли оперативно решить проблему потери скорости и высоты, так как ориентировались на неверные данные с датчиков, сообщает агентство Reuters.

Со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования крушения лайнера, уточняется, что эксперты изучили голосовой самописец самолета. Как свидетельствуют эти материалы, уже через две минуты после взлета пилот информировал диспетчеров о возникших проблемах.

По мнению специалистов, речь шла о нарушениях в работе датчиков скорости. Лайнер, теряя скорость, в результате не реагировал на все попытки пилотов в ручном режиме выровнять воздушное судно. Командир экипажа отдал поручение второму пилоту найти решение возникшей проблемы в руководстве по летной эксплуатации, но поиск занял слишком много времени.

Производитель, подчеркивает агентство, утверждает, что в руководстве имелось описание протокола действий в такого рода ситуациях.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что самолет той же модели, разбившийся в Эфиопии, после взлета набрал слишком высокую скорость.

Автор: Злата Богатова

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