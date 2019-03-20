|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: Пилотам индонезийского Boeing не удалось исправить потерю скорости и высоты
20.3.2019 14:16
Фото: nepsite.ru
Летчики не смогли вовремя выяснить, что рули высоты работают неверно, передает агентство Reuters.
Жертвами авиакатастрофы, случившейся 29 октября 2018 года, стали 189 человек.
Пилоты самолета Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air не смогли оперативно решить проблему потери скорости и высоты, так как ориентировались на неверные данные с датчиков, сообщает агентство Reuters.
Со ссылкой на источники, осведомленные о ходе расследования крушения лайнера, уточняется, что эксперты изучили голосовой самописец самолета. Как свидетельствуют эти материалы, уже через две минуты после взлета пилот информировал диспетчеров о возникших проблемах.
По мнению специалистов, речь шла о нарушениях в работе датчиков скорости. Лайнер, теряя скорость, в результате не реагировал на все попытки пилотов в ручном режиме выровнять воздушное судно. Командир экипажа отдал поручение второму пилоту найти решение возникшей проблемы в руководстве по летной эксплуатации, но поиск занял слишком много времени.
Производитель, подчеркивает агентство, утверждает, что в руководстве имелось описание протокола действий в такого рода ситуациях.
Напомним, ранее появились сообщения о том, что самолет той же модели, разбившийся в Эфиопии, после взлета набрал слишком высокую скорость.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|