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Кошка Карла Лагерфельда выпустила коллекцию одежды в память о хозяине


08:49
Кошка Карла Лагерфельда выпустила коллекцию одежды в память о хозяинеФото: breakfastwithaudrey.com.au

Креативная команда, которая стоит за брендом Choupette’s Diary, необычным образом почтила память выдающегося модельера.

Напомним, Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни в минувшем феврале.

Коллекция, выпущенная от лица любимицы модельера, получила название RIP Daddy. В нее вошли футболки, худи, а также аксессуары, в частности, чехол для телефона и блокнтот.

Часть средств, которые будут выручены от продажи новой коллекции, передадут некоммерческой организации из Калифонии Helen Woodward Animal Center. Она оказывает помощь животным на протяжении более сорока лет.

Креативный директор Chanel и Fendi скончался от рака поджелудочной железы 18 февраля этого года.

В последние годы кошка модельера по кличке Шупетт, имевшая аккаунт в Твиттере, не раз входила в число наиболее популярных в мире звездных питомцев. В прошлом о животном даже выпустили книгу.

Автор: Злата Богатова

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