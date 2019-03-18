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Кошка Карла Лагерфельда выпустила коллекцию одежды в память о хозяине
08:49
Фото: breakfastwithaudrey.com.au
Креативная команда, которая стоит за брендом Choupette’s Diary, необычным образом почтила память выдающегося модельера.
Напомним, Карл Лагерфельд скончался в Париже на 86-м году жизни в минувшем феврале.
Коллекция, выпущенная от лица любимицы модельера, получила название RIP Daddy. В нее вошли футболки, худи, а также аксессуары, в частности, чехол для телефона и блокнтот.
Часть средств, которые будут выручены от продажи новой коллекции, передадут некоммерческой организации из Калифонии Helen Woodward Animal Center. Она оказывает помощь животным на протяжении более сорока лет.
Креативный директор Chanel и Fendi скончался от рака поджелудочной железы 18 февраля этого года.
В последние годы кошка модельера по кличке Шупетт, имевшая аккаунт в Твиттере, не раз входила в число наиболее популярных в мире звездных питомцев. В прошлом о животном даже выпустили книгу.
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