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Скончался модельер Карл Лагерфельд
16:01
Фото: images-on-off.com
В Париже на 86-м году жизни скончался знаменитый модельер Карл Лагерфельд, долгое время занимавший пост артистического директора дома моды Шанель.
Как передает Le Figaro, модельер умер в Американском госпитале.
Карл Лагерфельд родился в 1933 году в Германии. В начале 50-х годов вместе с матерью покинул Гамбург, перебравшись в Париж. На заре карьеры работал в качестве художника моды, трудился ассистентом у модельера Пьера Бальмана. Позднее сотрудничал как стилист с модными домами Jean Patou, Chloe и Fendi.
В 1983 году Лагерфельд занял пост артистического директора модного дома Chanel, а вскоре основал собственный бренд.
В конце минувшего января стало известно об ухудшении самочувствия знаменитого модельера - он впервые пропустил модный показ Шанель. Накануне вечером скорая помощь доставила Лагерфельда в больницу.
В последние годы стала очень известной даже кошка модельера. Животное по кличке Шупетт имело аккаунт в Твиттере и не раз животное включалось в число наиболее популярных в мире звездных питомцев. Несколько лет назад о кошке, имеющей собственную линию косметики, выпустили книгу. Над биографией, названной «Шупетт: личная жизнь модной кошки высокого полета», работали Жан Кристоф Напья и Патрик Морье.
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