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Представитель Началовой прокомментировала сведения о трудностях с организацией похорон
13:49
Фото: grad-ex.ru
По словам Анны Исаевой, публикации о том, что у родителей Юлии Началовой якобы возникли какие-то проблемы с похоронами, не соответствуют действительности.
Информацию также опровергли в департаменте торговли и услуг.
В ряде российских СМИ ранее появились сообщения о том, что департамент торговли и услуг отказался выделять бесплатное место на Троекуровском кладбище для могилы Юлии Началовой. Уточнялось, что от родителей звезды потребовали миллион рублей.
Представительница покойной артистки опровергла эти сведения. По словам Анны Исаевой, все вопросы сейчас решаются при помощи правительства Москвы, близким Юлии Началовой при этом идут навстречу.
Ранее отец певицы, умершей в возрасте 38 лет в одной из клиник Москвы, объявил о дате и месте похорон.
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