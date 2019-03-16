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Названы дата и место похорон Юлии Началовой
15:21
Фото: vk.com
Певицу похоронят на Троекуровском кладбище, заявила представитель артистки Анна Исаева.
Траурная церемония состоится в четверг, 21 марта. Юлия Началова будет похоронена на столичном Троекуровском кладбище.
По словам Анны Исаевой, проститься с артисткой можно будет в Траурном зале с 12:00 до 14:00.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что похороны назначены на вторник, 19 марта.
Певица Юлия Началова скончалась накануне вечером, 16 марта, в одной из больниц Москвы. Артистке было лишь тридцать восемь лет.
Как рассказал отец Началовой, вскоре после того, как его дочь перенесла хирургическое вмешательство на ноге из-за абсцесса, у нее развился сепсис. Сердце не выдержало обширного заражения, несмотря на все усилия медиков, которые действовали очень грамотно.
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