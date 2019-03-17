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В Индонезии растет число жертв наводнений


17.3.2019 20:41
В Индонезии растет число жертв наводненийФото: welt.de

Согласно уточненным данным, в результате наводнений, спровоцированными продолжительными дождями, на востоке Индонезии погибли не менее шестидесяти человек.

Как передают местные СМИ, наибольшее число смертельных случаев зафиксировано в провинции Папуа.

Со ссылкой на источники в экстренных службах сообщается о десятках пострадавших. Спасатели полагают, что количество погибших может возрасти.
 
Разрушено множество жилых домов, дороги блокированы из-за упавших деревьев и схода селевых потоков. На месте ЧП активно продолжаются работы по ликвидации стихийного бедствия. Ущерб, нанесенный инфраструктуре, лишь предстоит установить.

Ранее сообщалось о тропическом циклоне "Идай", который обрушился на Зимбабве. В результате разгула стихии погибли уже двадцать четыре человека, разрушены и повреждены здания и мосты, размыты дороги, нарушено электроснабжение.  До этого "Идай" прошел по территории Мозамбика, где жертвами циклона стали свыше шестидесяти человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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