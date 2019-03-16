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В Зимбабве растет число жертв тропического циклона
16.3.2019 21:27
Фото: ucdavis.edu
По последним данным, в результате разгула стихии погибли уже двадцать четыре человека.
На территории Зимбабве разрушены дома, мосты и дороги, отмечаются перебои с подачей электричества, передает ТАСС.
Как заявили представители министерства информационно-коммуникационных технологий Зимбабве, жертвами обрушившегося на страну тропического циклона "Идай" стали уже двадцать четыре человека. Наиболее пострадали от стихии восточные области, где разрушены дома и мосты, размыты дороги, наблюдаются паводки и перебои с подачей электроэнергии.
Ущерб, нанесенный инфраструктуре, лишь предстоит установить, отметили в ведомстве.
Ранее циклон "Идай" прошел по территории Мозамбика, где погибли более шестидесяти человек. По данным местных экстренных служб, из-за наводнений, которые были вызваны продолжающимися дождями, в стране разрушено порядка шести тысяч жилых зданий.
Согласно официальным данным, которые приводят власти Мозамбика, от стихии пострадали более 140 тыс. человек, поражено свыше 100 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Наибольший удар пришелся по провинциям Замбезия и Тете, где созданы центры для временного размещения эвакуированного населения.
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