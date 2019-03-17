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Дочь Майкла Джексона пыталась совершить суицид из-за фильма, где ее отца обвинили в педофилии
17.3.2019 11:26
Фото: thehits.co.nz
Как сообщают американские СМИ, врачам удалось спасти дочь «короля поп-музыки» Майкла Джексона.
Актриса и модель Пэрис Джексон потеряла много крови, однако сейчас ее состояние оценивается как стабильное.
По данным портала TMZ, к настоящему времени 20-летнюю Пэрис Джексон уже выписали домой, рядом с ней находятся родственники и близкие.
Предположительно, актриса пыталась покончить с собой после выхода документального фильма "Покидая Неверлэнд" (Leaving Neverland). Картина посвящена случаям, когда от действий Майкла Джексона в прошлом якобы страдали малолетние. По мнению создателей ленты, певец мог развращать подростков на своем ранчо.
Ранее несколько радиостанций Канады убрали из эфира все песни Майкла Джексона из-за реакции аудитории на премьеру документальной картины о звезде.
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