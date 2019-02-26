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Канадские радиостанции убрали из эфира все песни Майкла Джексона
13:03
Фото: iononsonounangelo.ru
В Канаде руководство ряда крупных радиостанций приняло решение о снятии с ротации в эфире всех песен Майкла Джексона.
В комментарии поясняется, что это вызвано реакцией аудитории на премьеру документальной ленты "Покидая Неверленд" (Leaving Neverland).
Как информирует телевизионный канал CBC, вскоре после того, как состоялся премьерный показ фильма о Майкле Джексоне, песни артиста перестали транслировать на нескольких канадских радиостанциях. Дело в том, что картина посвящена случаям, когда от действий звезды якобы страдали малолетние. В связи с реакцией публики на рассказ о том, как певец развращал подростков на своем ранчо, руководство приняло решение снять с ротации его песни.
В основу этого фильма легли показания Джеймса Сэйфчака и Уэйда Робсона. Они еще в 2013 году подавали иски против Майкла Джексона, который был отклонен по причинам технического характера. Как утверждалось в этих заявлениях, в прошлом Робсон и Сэйфчак, будучи совсем юными, проводили время на ранчо Neverland, которое принадлежало звезде. В это время они подвергались насилию со стороны Джексона.
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