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Жительницу Магадана осудили на шесть лет колонии за издевательство над приемным ребенком
15.3.2019 10:12
Фото: sledcom.ru
В ходе расследования и суда было установлено, что женщина, взяв под опеку ребенка, умышленно морила его голодом и заставляла пить медицинские препараты.
Мотивом преступления было желание довести мальчика до инвалидности, чтобы получать социальные выплаты.
Приговор по этому резонансному делу вынес Магаданский городской суд. Согласно вердикту, опекунша была признана виновной и осуждена на шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии.
По материалам уголовного дела, два года назад у одиннадцатилетнего мальчика, взятого под опеку, врачи выявили критичный дефицит веса. После того, как мальчик рассказал о том, что приемная мать морит его голодом и заставляет пить некие препараты, подключились правоохранители.
Помимо реального срока ей предстоит выплатить 4 миллиона рублей в качестве возмещения ущерба в доход федерального и областного бюджетов, а также 700 тысяч рублей - как компенсацию вреда, который был нанесен мальчику.
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