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В Магадане опекунша довела мальчика до инвалидности, чтобы получать социальные выплаты
28.2.2018 23:18
Фото: livejournal.com
Жительницу Магадана обвиняют в том, что она довела ребенка, взятого под опеку, до инвалидности, чтобы получать соответствующие социальные выплаты.
В скором времени женщина предстанет перед судом, передает агентство "Интерфакс".
Как рассказали представители регионального ГСУ СКР, осиротевший мальчик был взят на воспитание этой женщиной еще в 2008 году. На протяжении нескольких лет опекунша, действуя умышленно, не только систематически недокармливала малыша, но и заставляла принимать специальные препараты. В итоге ребенок мальчик был доведен до состояния истощения.
Воспользовавшись тем, что в 2010 году врачебная комиссия признала мальчика инвалидом в связи с серьезным заболеванием желудочно-кишечного тракта, опекунша смогла получить в виде пособий на ребенка в общей сложности свыше четырех миллионов рублей. Отмечается, что выплаты производили разные соцучреждения региона.
Стремясь сохранить статус инвалидности у опекаемого ребенка, женщина в течение почти семи лет старалась поддерживать тяжелое состояние мальчика.
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