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Женская сеть myJulia.ru
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Арестованная в Москве мать одичавшей девочки не признает вину
12.3.2019 20:59
Фото: кадр видео с youtube.com
В Москве суд арестовал мать девочки, брошенной в захламленной квартире, передает ТАСС.
Женщина, которой ранее уже было предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка, свою вину признавать отказывается.
Как заявила во время судебных слушаний 47-летняя Ирина Гаращенко, она любит свою дочь и считает, что ребенок растет в нормальных условиях. На вопрос о том, почему пятилетняя девочка, не умеющая говорить, оставалась одна в антисанитарной квартире, заваленной мусором, Гаращенко ответила: "это провокация".
Вину за то, что ее дочь была доставлена в реанимацию с вросшим в тело украшением, Гапращенко возложила на своих врагов, завистников и недоброжелателей.
Напомним, девочку увезли в больницу после того, как полиция и спасатели вскрыли дверь в квартиру на восьмом этаже по Ленинградскому шоссе на севере Москвы. В экстренные службы обратились соседи, рассказав о постоянно плачущем в одиночестве маленьком ребенке.
Судя по видеокадрам, которые позднее опубликовал СКР, пол квартиры покрывал плотный слой бытового мусора. Среди сломанной мебели и грязи не было ни еды для ребенка, ни воды. По данным ряда СМИ, мать вообще не проживала в квартире, бросив дочь на произвол судьбы и лишь изредка занося девочке воду и продукты.
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