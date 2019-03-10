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Соседи рассказали о москвичке, бросившей истощенную 5-летнюю дочь в загаженной квартире
10.3.2019 22:30
Фото: кадр видео СК РФ
В Москве задержана женщина, оставившая на несколько дней без присмотра пятилетнего ребенка.
Сигнал в экстренные службы поступил от соседей, которые в очередной раз услышали, как плачет девочка. Позже в Сети появились шокирующие кадры, сделанные в квартире.
Жильцы дома на Ленинградском шоссе, в котором случилось ЧП, сообщили журналистам о том, что в прошлом не раз слышали доносившиеся из этой квартиры детский плач и даже крики. Когда это случилось вновь, они обратились в экстренные службы.
Сотрудники МЧС и представители полиции, прибыв по указанному адресу, вскрыли запертую дверь. Ребенок находился один в квартире, буквально заваленной мусором. Сломанная мебель и антисанитария шокировали даже правоохранителей, которым по долгу службы приходится сталкиваться с различными ситуациями.
Найденная среди огромных куч мусора девочка была истощена, ее доставили в реанимацию. По словам полицейских, ребенок не говорит и, предположительно, не владеет простейшими социальными навыками, которыми обладают большинство его сверстников.
По словам соседей, мать девочки производила впечатление "нормальной женщины". Увиденное ими в квартире "вообще не состыковывается" с тем, как выглядела мать ребенка. Вместе с тем, некоторые отметили неприятный запах доносившийся из жилья этой семьи. По словам жильцов, квартира уже давно была отключена от водоснабжения.
Мать девочки уже задержали, в ее отношении возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.
Ранее сообщалось о трагедии в Кирове, где молодая женщина оставила дома маленькую дочь, предварительно убрав все продукты и отключив воду. Спустя неделю, когда ребенку исполнялось три года, мать принимала в Сети поздравления с днем рождения дочери. Девочка, пытавшаяся есть стиральный порошок - единственное, что ей удалось отыскать в квартире - к тому времени уже скончалась. Мать задержана, ей предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью.
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