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NASA собирается к 2018 году совершить высадку человека на Луну
12.3.2019 11:48
Фото: wpimg.pl
Как отметили представители ведомства, предполагается, что участники первой миссии смогут провести на лунной поверхности несколько суток. О планах по высадке человека на Луне Национальное управление по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) рассказало в бюджетном запросе на 2020 финансовый год, начинающийся 1 октября.
В опубликованном бюджетном запросе NASA указано, что высадка экипажа на Луну предполагается уже к 2028 году. Предполагается, что люди проведут на лунной поверхности около недели.
На сегодняшний день в бюджете заложено более десяти миллиардов долларов "на продолжение строительства ключевых компонентов" для осуществления этой миссии. Кроме того, более трехсот миллионов предназначены на поддержку коммерческой разработки большого лунного посадочного модуля. Сначала он будет транспортировать грузы, а потом и астронавтов, отмечается в документе.
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