ИнтерНовости - новости в стране и мире
Захарова с иронией прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина
Захарова с иронией прокомментировала реакцию НАТО на послание Путина
МВД: молдавский политик мог незаконно вывести из РФ 37 млрд рублей
МВД: молдавский политик мог незаконно вывести из РФ 37 млрд рублей
На Ямале запускают туры с ночевкой в чуме и ездой на оленях
На Ямале запускают туры с ночевкой в чуме и ездой на оленях
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Порошенко снова пожаловался на Путина, который не хочет с ним говоритьПорошенко снова пожаловался на Путина, который не хочет с ним говорить
Претендентки на Евровидение от Украины: Киев потерял КрымПретендентки на Евровидение от Украины: Киев потерял Крым
В Кирове скончался брошенный на неделю в пустой квартире трехлетний ребенокВ Кирове скончался брошенный на неделю в пустой квартире трехлетний ребенок
Политик из Токио купил девственность азербайджанской модели за 2,4 млн евроПолитик из Токио купил девственность азербайджанской модели за 2,4 млн евро
На Ямале запускают туры с ночевкой в чуме и ездой на оленяхНа Ямале запускают туры с ночевкой в чуме и ездой на оленях

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ювелирный тросик. Что это и для чего он нуженЮвелирный тросик. Что это и для чего он нужен
Метафорические картыМетафорические карты
Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Кирове скончался брошенный на неделю в пустой квартире трехлетний ребенок


22.2.2019 19:49
В Кирове скончался брошенный на неделю в пустой квартире трехлетний ребенокФото: vk.me

В Кирове умерла маленькая девочка, брошенная в квартире без присмотра на несколько дней. Как считают эксперты, ребенок мог погибнуть от обезвоживания.

Полицейские уже задержали 21-летнюю мать девочки. Женщина обвиняется в убийстве, которое было совершено с особой жестокостью.

Как указано на портале регионального СУ СКР, задержанной кировчанке уже предъявили обвинение по делу о гибели трехлетней дочери.

Трагедия случилась в минувшую среду, 20 февраля, когда в одной из квартир на улице Щорса нашли мертвую трехлетнюю девочку. Тело ребенка обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. По данным местных СМИ, ребенок мог оставаться в пустой квартире в течение недели.

На теле не было выявлено каких-либо видимых телесных повреждений. Предположительно, малышка скончалась от обезвоживания. Как полагают следователи, мать ребенка ушла, не оставив маленькой дочке еды и воды. Мать девочки уже задержали, после предъявления обвинения она была арестована.

В ходе начатого разбирательства установлено, что мать ребенка в последнее время не работала. Деньгами и продуктами ее обеспечивала ее мать - бабушка погибшей девочки. Кроме того, ребенка не показывали врачам. В квартире, где росла девочка, часто не было продуктов, бытовой химии и медикаментов. Условия проживания были антисанитарными.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 225

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

В Дербентском районе Дагестана объявили режим КТОВ Дербентском районе Дагестана объявили режим КТО
В Назрани пять человек получили тяжелые травмы при взрыве бытового газаВ Назрани пять человек получили тяжелые травмы при взрыве бытового газа
Полиция вернула паспорта российской паре, жонглировавшей ребенком в Куала-ЛумпуреПолиция вернула паспорта российской паре, жонглировавшей ребенком в Куала-Лумпуре
СМИ: Рыбинские полицейские применили силу в отношении подросткаСМИ: Рыбинские полицейские применили силу в отношении подростка
Ученые: Понимание безопасности формируется под влиянием представлений о прошломУченые: Понимание безопасности формируется под влиянием представлений о прошлом

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 836


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru