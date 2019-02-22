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В Кирове скончался брошенный на неделю в пустой квартире трехлетний ребенок
22.2.2019 19:49
Фото: vk.me
В Кирове умерла маленькая девочка, брошенная в квартире без присмотра на несколько дней. Как считают эксперты, ребенок мог погибнуть от обезвоживания.
Полицейские уже задержали 21-летнюю мать девочки. Женщина обвиняется в убийстве, которое было совершено с особой жестокостью.
Как указано на портале регионального СУ СКР, задержанной кировчанке уже предъявили обвинение по делу о гибели трехлетней дочери.
Трагедия случилась в минувшую среду, 20 февраля, когда в одной из квартир на улице Щорса нашли мертвую трехлетнюю девочку. Тело ребенка обнаружила бабушка, которая пришла поздравить внучку с днем рождения. По данным местных СМИ, ребенок мог оставаться в пустой квартире в течение недели.
На теле не было выявлено каких-либо видимых телесных повреждений. Предположительно, малышка скончалась от обезвоживания. Как полагают следователи, мать ребенка ушла, не оставив маленькой дочке еды и воды. Мать девочки уже задержали, после предъявления обвинения она была арестована.
В ходе начатого разбирательства установлено, что мать ребенка в последнее время не работала. Деньгами и продуктами ее обеспечивала ее мать - бабушка погибшей девочки. Кроме того, ребенка не показывали врачам. В квартире, где росла девочка, часто не было продуктов, бытовой химии и медикаментов. Условия проживания были антисанитарными.
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