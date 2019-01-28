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Замглавы «Росгеологии» снят с поста после публикации скандального видео


12:45
Замглавы «Росгеологии» снят с поста после публикации скандального видеоФото: infox.ru

Снят с поста первый замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг, передает РИА Новости. Соответствующее решение уже принял министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, сообщила пресс-секретарь ведомства Наталья Хлопунова.

Ранее в Сети появилось возмутительное видео с участием Горринга.

Вскоре после того, как в Сети начал распространяться видеоматериал с неподобающим поведением Руслана Горринга, он был снят с поста заместителя генерального директора "Росгеологии" по решению главы министерства природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

В ролике, который был опубликован Telegram-каналом "Медиакиллер" Горринга повествует о трудовых буднях, одновременно играя в PUBG. По словам теперь уже бывшего топ-менеджера "Росгеологии", он не раз занимался сексом с подчиненными, называя женщин "кошками". Однако при этом его разозлило, когда они начали это обсуждать между собой.

Кроме того, оказалось, что Горринг уволил работницу за купленные ею авиабилеты не первого, а всего лишь бизнес-класса. Спустя некоторое время он "помиловал" женщину, устроив работать в региональный офис на условии, что она будет "стучать" ему обо всем, что там происходит.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 178

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