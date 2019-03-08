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ДНР: украинские солдаты расстреляли своего командира


14:34
ДНР: украинские солдаты расстреляли своего командираФото: livejournal.com

Очередной инцидент случился после того, как бойцы ВСУ распивали алкоголь, сообщил представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин.

Как сообщил Эдуард Басурин, украинские солдаты убили собственного командира. Он был расстрелян военными после того, как сделал им замечание в связи с употребления спиртного. Представитель оперативного командования ДНР пояснил, что между военнослужащими сначала завязалась словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате двое сержантов расстреляли командира практически в упор.

Очередной инцидент, как и другие аналогичные случаи, вряд ли будет учтен в официальных сводках, отметил Басурин.

Напомним, летом прошлого года представители руководства ЛНР уже говорили о том, что большая часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся в Донбассе жертвами собственной неосторожности. В частности, они довольно часто подрываются на собственных же минных заграждениях. Кроме того, в числе  главных причиной смертельных случаев указывались неосторожность при обращении с оружием и внутренние конфликты среди украинских силовиков.

При этом командование бригад ВСУ старается скрывать уровень небоевых потерь от своего руководства. Как подчеркивали в руководстве ЛНР , такого рода инциденты не входят в официальную статистику.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 244

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