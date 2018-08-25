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Украинские солдаты в Донбассе гибнут из-за собственных мин и внутренних конфликтов
18:43
Фото: newsby.org
Представители руководства ЛНР назвали основную причину, по которой гибнут украинские военнослужащие, передает РБК.
Как оказалось, большая часть бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) становятся в Донбассе жертвами собственной неосторожности.
По словам официального представителя Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) подполковника Андрея Марочко, украинские военные довольно часто подрываются на собственных же минных заграждениях. Кроме того, в числе главных причиной смертельных случаев Марочко указал неосторожность при обращении с оружием и внутренние конфликты среди украинских силовиков.
При этом Марочко подчеркнул, что командование бригад ВСУ старается скрывать уровень небоевых потерь от своего руководства. Представитель руководства ЛНР пояснил, что в медучреждения Лисичанска ранее было доставлено пятьдесят украинских бойцов с ранениями и двадцать тел погибших.
Несколько дней назад Андрей Марочко рассказал о потерях, которые ВСУ понесли близ населенного пункта Желобок, когда пытались оттеснить с позиций бойцов ЛНР. Украинская сторона тогда потеряла трех человек убитыми, ранения получили четверо военных.
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