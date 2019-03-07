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Женская сеть myJulia.ru
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В МВД назвали потенциально опасные породы собак
07:23
Фото: vestinet.rs
В российском Министерстве внутренних дел РФ подготовили перечень пород собак, которые могут считаться потенциально опасными.
С проектом постановления можно ознакомиться на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В подготовленный экспертами МВД список предлагается включить шестьдесят девять пород, которые обладают генетически обусловленными качествами агрессии и силы. Речь идет о животных, используемых для травли, а также представителях ряда аборигенных пород - особях, которые были получены без специальной селекции.
В пояснительной записке к документу отмечается, что собаки указанных пород и их метисы могут оказаться потенциально опасными для жизни и здоровья людей. В связи с этим необходимо запретить их выгул без намордника и поводка, либо в пределах огороженной территории, которая принадлежит хозяевам животных.
Кроме того, при входе на частную территорию нужно устанавливать предупреждения о наличии потенциально опасных собак.
В число пород, которые оказались наиболее опасными, попали все виды овчарок, в том числе, анатолийская (кангал), ирландский волкодав, тибетский мастиф, бультерьер и другие.
Напомним, осенью прошлого года в Раменском районе Московской области погибла владелица частного питомника, разводившая собак породы бордосский дог. На женщину напали собственные питомцы, в результате она скончалась на месте. Не так давно в Чувашии сорвавшиеся с цепи кавказская и среднеазиатская овчарки атаковали жителей чувашского села. Пострадали двое мужчин и пожилая женщина, для которой ранения оказались смертельными.
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