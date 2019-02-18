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В Чувашии сорвавшиеся с цепи овчарки напали на людей: погибла женщина
18.2.2019 16:27
Фото: vestinet.rs
Пожилая жительница Цивильского района Чувашии погибла в результате нападения двух овчарок.
Как передают региональные СМИ, трагедия случилась сегодня утром на территории населенного пункта Первые Вурманкасы.
По данным представителей республиканского СУ СКР, без присмотра остались две крупные собаки - кавказская и среднеазиатская овчарки. Агрессивные животные набросились на трех человек, после чего 76-летняя женщина от полученных ранений погибла на месте.
В результате инцидента также пострадали двое мужчин, 60 и 70 лет. Раненым оказана помощь, сведений о их состоянии пока не поступало.
Следственные органы по итогам предварительной проверки уже возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Согласно имеющимся данным, ранее животные, владельцем которых является местный житель, находились на цепи. Каким образом они смогли оказаться на улице, сейчас выясняют следователи.
Со ссылкой на представителей СКР отмечается, что напавшие на людей собаки были обезврежены.
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