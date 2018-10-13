|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Подмосковье бордосские доги растерзали хозяйку частного питомника
13.10.2018 21:42
Фото: staticflickr.com
В Московской области погибла заводчица, разводившая собак породы бордосский дог, передает ТАСС.
По предварительным данным, на женщину напали собственные питомцы. Обстоятельства ЧП сейчас выясняет полиция.
Как рассказала официальный представитель регионального ГСУ СКР Ольга Врадий, трагический инцидент случился на территории населенного пункта Вялки (Раменский район Подмосковья). В ходе предварительного разбирательства установлено, что на хозяйку напали две собаки. Женщина, являвшаяся владелицей кинологического питомника, от полученных ранений погибла на месте.
Правоохранительные органы продолжают работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего, включая причины нападения псов на заводчицу.
По словам Врадий, в частном питомнике содержались бордосские доги. Отличаясь крупными размерами, он еще известны под названием французских мастифов.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|