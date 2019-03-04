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Росздравнадзор: содержащий фенспирид «Эриспирус» будет изъят из продажи
11:00
Фото: livejournal.com
В России из аптек в скором времени изымут еще один популярный препарат, применяемый от кашля.
Как указано на официальном портале Росздравнадзора, речь идет о лекарственном средстве "Эриспирус", в состав которого входит активное вещество фенспирид.
В сообщении федеральной службы отмечается, что у упомянутого лекарства отзываются регистрационные удостоверения, вследствие чего оно должно быть изъято из обращения в полном объеме - все серии препарата, поступившие в аптеки РФ.
Напомним, в середине минувшего февраля под запретом оказались противокашлевые препараты "Эреспал" и "Эпистат", содержащие то же вещество. По мнению французских специалистов, эти лекарства в числе других побочных действий могут оказывать негативное влияние на работу сердечно-сосудистой системы.
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