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В России отзывается лекарственный препарат от кашля «Эреспал»
04:18
Фото: maeve.ru
Росздравнадзор принял решение об отзыве лекарственного средства "Эреспал".
Как передает агентство "Интерфакс", причиной стали побочные эффекты, возникающие у пациентов при приеме этого препарата.
Согласно решению Росздравнадзора, в России больше не будет продаваться лекарственное средство "Эреспал", которое ранее нередко назначалось при бронхитах. Речь идет об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий "Эреспала" - как в таблетках, так и сиропе. В официальном обращении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения отмечается, что сведения о рисках во время приема данного препарата содержатся в официально письме представительства французской "Лаборатории Сервье".
Все торговые площадки, распространявшие лекарственное средство "Эреспал" в любых формах, должны будут предоставить сведения о возврате препарата поставщикам. Кроме того, Росздравнадзор просит и компанию-производителя представить информацию об изъятии из обращения всех серий этого средства.
Контролировать изъятие "Эреспала" из обращения в регионах предстоит территориальным органам Росздравнадзора, отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее это лекарственного средство попало под запрет во Франции - специалисты выявили риски, связанные с нарушениями сердечного ритма.
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