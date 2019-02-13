ИнтерНовости - новости в стране и мире
Украинской журналистке пришлось покинуть студию «России 1»
Украинской журналистке пришлось покинуть студию «России 1»
В Челябинске двое рабочих погибли при разлитии металла
В Челябинске двое рабочих погибли при разлитии металла
В Москве полиция задержала 10 человек после массовой драки со стрельбой
В Москве полиция задержала 10 человек после массовой драки со стрельбой
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве полиция задержала 10 человек после массовой драки со стрельбойВ Москве полиция задержала 10 человек после массовой драки со стрельбой
В Красноярске два человека погибли при взрыве газа в жилом домеВ Красноярске два человека погибли при взрыве газа в жилом доме
В России отзывается лекарственный препарат от кашля «Эреспал»В России отзывается лекарственный препарат от кашля «Эреспал»
В Пентагоне опровергли сведения о скором увеличении числа военных США в Польше В Пентагоне опровергли сведения о скором увеличении числа военных США в Польше
Названо имя дипломата, найденного мертвым в здании МИД РоссииНазвано имя дипломата, найденного мертвым в здании МИД России

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Метафорические картыМетафорические карты
Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!Лайфхак – как легко и быстро скачивать из Instagram любые фото, видео и тексты!
Чего-то я не понимаю в этой жизни...Чего-то я не понимаю в этой жизни...
Конкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ruКонкурс «Лучший пользователь января» с Fa и Schauma на MyCharm.ru
Сила растений: как натуральная косметика помогает намСила растений: как натуральная косметика помогает нам

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В России отзывается лекарственный препарат от кашля «Эреспал»


04:18
В России отзывается лекарственный препарат от кашля «Эреспал»Фото: maeve.ru

Росздравнадзор принял решение об отзыве лекарственного средства "Эреспал".

Как передает агентство "Интерфакс", причиной стали побочные эффекты, возникающие у пациентов при приеме этого препарата.

Согласно решению Росздравнадзора, в России больше не будет продаваться лекарственное средство "Эреспал", которое ранее нередко назначалось при бронхитах. Речь идет об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий "Эреспала"  - как в таблетках, так и сиропе. В официальном обращении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения отмечается, что сведения о рисках во время приема данного препарата содержатся в официально письме представительства французской "Лаборатории Сервье".

Все торговые площадки, распространявшие лекарственное средство "Эреспал" в любых формах, должны будут предоставить сведения о возврате препарата поставщикам. Кроме того, Росздравнадзор просит и компанию-производителя представить информацию об изъятии из обращения всех серий этого средства.

Контролировать изъятие "Эреспала" из обращения в регионах предстоит территориальным органам Росздравнадзора, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее это лекарственного средство попало под запрет во Франции - специалисты выявили риски, связанные с нарушениями сердечного ритма.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 288

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1
 2
 3
4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
25
 26
 27
 28
      

Популярное

В Барселоне сняли с рейса нетрезвую Марию Алехину из Pussy RiotВ Барселоне сняли с рейса нетрезвую Марию Алехину из Pussy Riot
Действия сотрудников ГАИ во Владимире при задержании нарушителя оценит комиссия из МосквыДействия сотрудников ГАИ во Владимире при задержании нарушителя оценит комиссия из Москвы
В Ингушетии тяжело ранен сотрудник ЧОП, пытавшийся остановить грабивших почту преступниковВ Ингушетии тяжело ранен сотрудник ЧОП, пытавшийся остановить грабивших почту преступников
К берегам Японии вновь прибило судно с мертвыми рыбаками из КНДРК берегам Японии вновь прибило судно с мертвыми рыбаками из КНДР
В России отзывается лекарственный препарат от кашля «Эреспал»В России отзывается лекарственный препарат от кашля «Эреспал»

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 834


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru