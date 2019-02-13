Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В России отзывается лекарственный препарат от кашля «Эреспал»

04:18

Фото: maeve.ru



Росздравнадзор принял решение об отзыве лекарственного средства "Эреспал".



Как передает агентство "Интерфакс", причиной стали побочные эффекты, возникающие у пациентов при приеме этого препарата.



Согласно решению Росздравнадзора, в России больше не будет продаваться лекарственное средство "Эреспал", которое ранее нередко назначалось при бронхитах. Речь идет об отзыве регистрационных удостоверений и изъятии из обращения всех серий "Эреспала" - как в таблетках, так и сиропе. В официальном обращении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения отмечается, что сведения о рисках во время приема данного препарата содержатся в официально письме представительства французской "Лаборатории Сервье".



Все торговые площадки, распространявшие лекарственное средство "Эреспал" в любых формах, должны будут предоставить сведения о возврате препарата поставщикам. Кроме того, Росздравнадзор просит и компанию-производителя представить информацию об изъятии из обращения всех серий этого средства.



Контролировать изъятие "Эреспала" из обращения в регионах предстоит территориальным органам Росздравнадзора, отметили в пресс-службе ведомства.



Ранее это лекарственного средство попало под запрет во Франции - специалисты выявили риски, связанные с нарушениями сердечного ритма.



Автор: Злата Богатова

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